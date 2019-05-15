В Брасовском районе осудят сотрудника колонии
Брасовский райсуд рассмотрит уголовное дело 29-летнего младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-4, который обвиняется в превышении должностных полномочий, получении взятки через посредника и пособничестве в покушении на незаконное приобретение наркотиков в крупном размере.
По материалам следствия, прапорщик внутренней службы неоднократно за взятку проносил узнику колонии запрещенные предметы.
22 ноября 2018 года он пытался доставить заключенному наркотическое средство, но был задержан. За подобные «услуги» ему на банковскую карту перечисляли деньги. В итоге он получил 12 тыс 470 рублей.
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В связи с поступающими вопросами о применении некоторых положений Федерального Закона «О рекламе» заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
Цифровой сегмент[1] вырос на 10%, OIBDA[2] увеличилась на 12%, чистая прибыль – на 46%. ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, объявляет результаты деятельности за первый квартал 2019 г. по данным консолидированной отчетности по МСФО[3].
С 21 по 24 мая железнодорожники проведут плановые ремонтно-путевые работы на станции Брянск-Льговский Московской железной дороги. Они необходимы для обеспечения безопасности и надежности перевозок.
В целях предотвращения случаев электротравматизма и нарушения электроснабжения потребителей филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» напоминает о необходимости соблюдения правил безопасного поведения в охранных зонах ЛЭП, являющихся местом повышенной опасности.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.