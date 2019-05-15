В Брасовском районе осудят сотрудника колонии

Брасовский райсуд рассмотрит уголовное дело 29-летнего младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-4, который обвиняется в превышении должностных полномочий, получении взятки через посредника и пособничестве в покушении на незаконное приобретение наркотиков в крупном размере.

По материалам следствия, прапорщик внутренней службы неоднократно за взятку проносил узнику колонии запрещенные предметы.

22 ноября 2018 года он пытался доставить заключенному наркотическое средство, но был задержан. За подобные «услуги» ему на банковскую карту перечисляли деньги. В итоге он получил 12 тыс 470 рублей.