В Дубровском районе задержали «предприимчивого» подростка

Правоохранители Брянской области задержали 14-летнего подростка, который подозревается в краже.

История случилась в Дубровке в конце марта. 18-летний парень оставил около дома мопед на пару минут, а сам отлучился по делам. Когда вернулся, транспорта стоимостью 70 тыс рублей на месте не было.

Вскоре подозреваемый был установлен. Им оказался подросток, который состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Он объяснил: гулял с другом и увидел оставленный без присмотра мопед; откатил его в укромное место, затем перекрасил и ждал пару недель, пока об этом событии в поселке забудут. Через время обменял мопед на ноутбук жителю Сещи.

Транспорт вернули хозяину. Подростку грозит до пяти лет по ч. 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».