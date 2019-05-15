Подозреваемые в краже из дачного дома задержаны в Гордеевском районе

Полиция Брянской области предъявила обвинение в краже 28-летнему парню из села Завод Корецкий и его 26-летней родственнице.

К правоохранителям обратился 56-летний мужчина из Клинцов, который рассказал о том, что с дачи на окраине деревни Шамры неизвестный похитил электродвигатель и изделия из металла на сумму шесть тысяч рублей.

Вскоре были установлены и сами злоумышленники.

Часть украденного полиция изъяла в жилище подозреваемых, остальное забрали из пункта приема металла.

Задержанным грозит до пяти лет по ч. 2 статьи 158 УК РФ.