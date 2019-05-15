В Фокинском районе горела пятиэтажка

16 мая в Фокинском районе на улице 2-я Аллея произошел пожар, на место выезжали спасатели третьей части на двух автоцистернах.

Информация о возгорании поступила в 15:40. Через пять минут огнеборцы прибыли по адресу. Как оказалось, в подвале пятиэтажки в подвале пылал мусор.

В тушении использовали ручной ствол. Работало звено газодымозащитной службы.

«В 15.53 пламя локализовали, в 15.54 ликвидировали. Пострадавших не было. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.