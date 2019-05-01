Сотрудница Брасовской почты помогла другу избежать наказания за пьяное вождение

В Брасовском районе будут судить сотрудницу почты за то, что она, пользуясь служебным положением, помогла своему знакомому избежать наказания за пьяное вождение.

В 2017 году житель Брасовского района был остановлен сотрудниками ГИБДД в нетрезвом виде в Одинцовском районе Московской области. Работая оператором связи в местном почтовом отделении, 30-летняя женщина нашла бандероль, которую направили из Одинцовского судебного участка в Брасовский для рассмотрения по месту жительства нарушителя.

Эту посылку женщина хранила у себя дома, позже ее нашли при обыске полицейские. Из-за того, что материалы вовремя не поступили в суд, виновник избежал наказания, так как срок давности дела истек. Теперь женщину будут судить за (воспрепятствование осуществлению правосудия, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Ей грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, Бежицкий районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего полицейского, которого обвиняют в фальсификации доказательств и заведомо ложных показаниях.