В Фокинском районе пьянка закончилась разбитым носом

В полицию из медицинского учреждения поступило сообщение, что к ним был доставлен 34-летний мужчина со сломанным носом. Пострадавший пояснил, что он выпивал вместе со знакомым, во время беседы у мужчин разошлись мнения. Ссора переросла в драку, в результате которой оппонент ударил его и сломал нос.

Полиция задержала 32-летнего жителя Брянска, выяснилось, что у того уже имеется за плечами судимость. Теперь дебоширу грозит до трех лет лишения свободы за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

Напомним, клинцовского депутата будут судить за избиение 17-летнего велосипедиста.