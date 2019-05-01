Стародубским полицейским пришлось ехать за подозреваемым в Казань
Мужчина из Стародуба еще в конце прошлого года решил заказать в интернет-магазине двигатель. Менеджер, который принимал у него заказ, предложил сэкономить на оплате НДС, если тот переведет деньги полностью на счет, указанный работником интернет-магазина. Покупатель согласился. Но по истечению оговоренного времени так и не получил свой двигатель. Тогда мужчина начал звонить в магазин и выяснил, что такого сотрудника в магазине нет, а на счет фирмы от заказчика денег не поступало. После этого мужчина обратился в полицию.
Стародубские полицейские, расследуя дело, вышли на след подозреваемого в Казани. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось отправиться в Республику Татарстан, чтобы там вместе с коллегами задержать 37-летнего мужчину, у которого уже были в прошлом проблемы с законом.
Мужчину этапировали в Брянск. Здесь он признался, что на аферу решился спонтанно. Он работал менеджером в интернет магазине, и уже знал, что начальник собирается его уволить. Чтобы отомстить начальству и нажиться на последней сделке, менеджер присвоил деньги за товар, который и не собирался отправлять. Всю сумму он прогулял за несколько дней.
Теперь жителя Татарстана обвиняют в мошенническом хищении денег, за которое он может лишиться свободы на пять лет. Напомним, за чужой счет погуляла и жительница Брянска. Она обнаружила чужую карту у «Аэропарка» и накупила выпивки и закуски почти на 10 тысяч рублей.
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