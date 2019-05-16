В Клинцах «ВАЗ» сбил 4-летнего ребенка

4-летний мальчик получил травмы во время ДТП с участием «ВАЗа 21101» 17 мая в Клинцах на улице Карла Маркса.

Инцидент случился в 16:40. По предварительным данным, 19-летний автомобилист на «ВАЗе 21101» ехал со стороны улицы П. Коммуны на Октябрьскую и сбил 4-летнего мальчика, который шел с отцом по дороге и вырвался из рук, выбежав на проезжую часть.

У ребенка открытый перелом левой голени; его госпитализировали в Клинцовскую ЦГБ.