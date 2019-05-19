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На улице Брянского фронта парень на «ВАЗе» сбил мужчину

Опубликовано Вчера, 08:50

19 мая в Советском районе Брянска произошло ДТП с участием «ВАЗа 2112», пострадал мужчина.

Об аварии сообщили в соцсетях очевидцы. По их словам авария, случилась на нерегулируемом пешеходном переходе около отделения полиции.

Как рассказали свидетели, мужчина жив, его госпитализировали.

Известно, что за пару минут до происшествия этот же автомобилист чуть не сбил женщину около гипермаркета «Линия».

Напомним, в Клинцах отечественный автомобиль сбил 4-летнего ребенка.

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