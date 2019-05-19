В Трубчевском районе в аварии ранен 10-летний велосипедист
19 мая в селе Юрово Трубчевского района произошла авария с участием «ВАЗа 21104» и 10-летнего велосипедиста, в итоге последний получил травмы.
Инцидент случился в 18:10 на улице Центральная. Как объяснили в отделе ГИБДД, 10-летний мальчик на велосипеде ехал от дома культуры и собирался пересечь дорогу, в этот момент его сбил 67-летний водитель «ВАЗа 21104».
От удара ребенок получил рану волосистой части головы слева и ушиб коленного сустава справа; его госпитализировали.
Напомним, 16-летняя велосипедистка пострадала в Клинцовском районе.
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