В ДТП с легковушками на Бежицкой пострадали несколько человек

20 мая в областном центре на улице Бежицкой случилась авария с участием двух легковых автомобилей, об этом сообщили свидетели в одной из соцсетей.

ДТП произошло в десять утра. От удара оба транспорта получили повреждения. Как рассказали очевидцы, в происшествии были пострадавшие.

Официальных сведений об аварии не поступало.

Напомним, 16 мая в областном центре на площади Партизан случилась авария с участием автомобилей LADA Kalina и HyndaiI Solaris.