В Брянском районе 59-летнего мужчину сбил водитель «ВАЗа»
19 мая на трассе «Орел-Смоленск» в Брянском районе произошла авария с участием автомобиля «ВАЗ 21120», пострадал 59-летний мужчина.
Инцидент случился в 19:20 на 131 километре дороги. По предварительным данным, 32-летний водитель отечественной машины ехал со стороны Брянска в Смоленск и сбил 59-летнего гражданина, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В итоге у пострадавшего перелом левой лучевой кости, двухлодыжечный перелом левой голени, перелом ребер слева; его госпитализировали.
Напомним, 19 мая в Советском районе произошла авария с «ВАЗом 2112», пострадал мужчина.
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