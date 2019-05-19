В Брянском районе 59-летнего мужчину сбил водитель «ВАЗа»

19 мая на трассе «Орел-Смоленск» в Брянском районе произошла авария с участием автомобиля «ВАЗ 21120», пострадал 59-летний мужчина.

Инцидент случился в 19:20 на 131 километре дороги. По предварительным данным, 32-летний водитель отечественной машины ехал со стороны Брянска в Смоленск и сбил 59-летнего гражданина, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В итоге у пострадавшего перелом левой лучевой кости, двухлодыжечный перелом левой голени, перелом ребер слева; его госпитализировали.

Напомним, 19 мая в Советском районе произошла авария с «ВАЗом 2112», пострадал мужчина.