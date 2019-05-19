Недалеко от Супонево произошло серьезное ДТП с фурами

20 мая на трассе в Брянской области случилась авария с участием двух большегрузов, видео, свидетельствующее о происшествии, появилось в одной из соцсетей.

Запись в сети опубликовали в половине третьего. Поробностей о ДТП пока нет. Из ролика видно, что от удара одна фура практически съехала в кювет, вторая осталась на проезжей части.

О пострадавших ничего не сообщается. Официальной информации не поступало.

Фото - кадр видео.