Подозреваемый в краже с предприятия задержан в Климовском районе

Полиция возбудила уголовное дело в отношении ранее судимого 45-летнего жителя села Сачковичи, который подозревается в краже.

История случилась в Климовском районе. Обходя территорию предприятия, работники службы охраны пресекли попытку хищения. Задержанным оказался бывший сотрудник фирмы. Его выдворили за пределы территории. Однако на этом гражданин не угомонился и через пару часов предпринял вторую попытку. Тут его и задержали с поличным.

Как выяснилось, он недавно вышел из мест заключения.

Подозреваемому «светит» до пяти лет.