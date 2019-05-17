В селе Аксинино нашли взрывоопасный предмет
20 мая в селе Аксинино Карачевского района обнаружили взрывоопасный предмет Великой Отечественной войны.
На место вызвали саперов «Брянского пожарно-спасательного центра».
В 17.30 они обезвредили артснаряд 105 мм.
В тот же день около 12:45 спасатели ликвидировали пять боеприпасов периода войны в трех километрах от деревни Косилово Жуковского района. Речь идет о четырех артснарядах калибра 76 мм и одном РГ-42.
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