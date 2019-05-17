В Бежицком районе во время пожара сгорел 50-летний мужчина

Поздно вечером 20 мая в поселке Старь Дятьковского случился пожар, на место выезжали расчеты 19-й и 36-й частей на двух автоцистернах.

Информация о возгорании спасателям поступила в 23:32. Через 13 минут огнеборцы прибыли на улицу Энгельса, где к тому времени пламя охватило две хозяйственные постройки размером 6х5 и 5х4 метра.

В тушении использовали два ручных ствола.

В 23:52 огонь локализовали, в 00:07 ликвидировали.

Пострадавших не было. Причину выяснят специалисты.

В 04:12 загорелся частный сарай в поселке Бордовичи Бежицкого района. За 10 минут на место приехали сотрудники МЧС 13-й части на двух автоцистернах. В гашении сарая использовали ручной ствол.

За 20 минут огонь локализовали, в 04:44 ликвидировали.

Во время происшествия погиб 50-летний мужчина.