В Бежицком районе во время пожара сгорел 50-летний мужчина
Поздно вечером 20 мая в поселке Старь Дятьковского случился пожар, на место выезжали расчеты 19-й и 36-й частей на двух автоцистернах.
Информация о возгорании спасателям поступила в 23:32. Через 13 минут огнеборцы прибыли на улицу Энгельса, где к тому времени пламя охватило две хозяйственные постройки размером 6х5 и 5х4 метра.
В тушении использовали два ручных ствола.
В 23:52 огонь локализовали, в 00:07 ликвидировали.
Пострадавших не было. Причину выяснят специалисты.
В 04:12 загорелся частный сарай в поселке Бордовичи Бежицкого района. За 10 минут на место приехали сотрудники МЧС 13-й части на двух автоцистернах. В гашении сарая использовали ручной ствол.
За 20 минут огонь локализовали, в 04:44 ликвидировали.
Во время происшествия погиб 50-летний мужчина.
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