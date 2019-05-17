В канализацию на Федюнинского провалилась жительница Брянска

Жителей Брянска на улице Федюнинского ожидает опасность в виде большой канализационной ямы, об этом сообщили очевидцы в одной из соцсетей.

Брянец Евгений Назаренко рассказал, объект открыт в течение двух недель и ничем не огорожен. Особенно опасно в темное время суток, поскольку ямы вообще не видно.

«С освещением в микрорайоне все плохо. Недавно упала девушка. Чудом все обошлось», - поделился Назаренко.

Пользователи сети, увидев ситуацию, порекомендовали мужчине обратиться в местную администрацию.

Напомним, в Бежице на перекрестке Медведева и Металлистов прохожих ожидает опасность.