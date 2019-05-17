На Бежицкой в Брянске дама на авто Mercedes-Benz врезалась в столб, пострадал ребенок
20 мая в областном центре на улице Бежицкой случилась авария с участием иномарки Mercedes-Benz, ранен годовалый ребенок.
Инцидент произошел в 08:30. По предварительным данным, 26-летняя водитель автомобиля Mercedes-Benz ехала со стороны улицы 3 Интернационала на Степную. Не справившись с управлением, она врезалась электроопору, расположенную с правой стороны по ходу движения.
В итоге пострадал годовалый ребенок-пассажир.
Врачи поставили ему диагноз - сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма; сейчас он дома на амбулаторном лечении.
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