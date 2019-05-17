Жестокое убийство в Клинцах, задержана 39-летняя дама

Брянские следователи завели уголовное дело на 39-летнюю жительницу села Займище, которая подозревается в убийстве.

Суд избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ее осудили к лишению свободы с отсрочкой отбывания наказания в связи с воспитанием малолетних детей.

По материалам расследования, история произошла ночью 15 мая 2019 года в квартире у фигурантки. Подозреваемая поссорилась с 31-летним знакомым после вечеринки со спиртным. Во время конфликта она ударила гостя ножом в грудь, от полученных травм последний скончался.