Дама из Новозыбкова едва не обвела вокруг пальца сотрудников МВД

Суд Новозыбковского района оштрафовал на 10 тыс рублей 33-летнюю местную жительницу, которую обвинили в использовании заведомо подложного документа.

Межрайонный прокурор поддержал обвинение по уголовному делу.

Приговор не вступил в законную силу.

По материалам расследования, 16 октября 2018 года дама собиралась устроиться на должность старшего инспектора в отдел МВД «Новозыбковский» и хотела получить офицерское звание. Для этого она предоставила документ о высшем образовании – диплом «Московского государственного открытого университета». Однако позже выяснилось, что женщина там не училась и документ не получала.

Как оказалось, поддельный диплом о высшем профессиональном образовании купила ее ныне покойная мать в Москве в 2008 году.