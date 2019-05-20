Огнеборцы выезжали на пожар в поселок Лубошево
22 мая в поселке Лубошево Комаричского района случился пожар, на помощь отправлялись расчеты 24-й части на двух автоцистернах.
Информация о возгорании поступила в 04:17. Через 20 минут спасатели прибыли на улицу Загородную. К тому времени пламя охватило частный жилой дом размером 6х8 метров.
В тушении использовали два ручных ствола.
В 04:55 огонь локализовали, в 05:25 ликвидировали.
«Пострадавших не было», - сообщили в пресс-службе МЧС области.
Причину выяснят специалисты.
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