В Бежицком районе случилось ЧП
22 мая в переулке 1-й Крайний Бежицкого района случился пожар, на помощь выезжали спасатели 13-й части на двух автоцистернах.
Сведения о возгорании поступили в 06:03. За 10 минут огнеборцы прибыли к месту происшествия. Как оказалось, пламенем был охвачен частный гараж размером 6х8 по всей площади.
В тушении использовали два ручных ствола.
«В 06.31 пожар был локализовали, в 06.33 ликвидировали», - объяснили в пресс-службе МЧС области.
Пострадавших не было. Причина устанавливается.
Напомним, на пожаре в Бежице погиб мужчина.
Новости регионов
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по депозитам для корпоративных клиентов, открываемым в системе «Клиент-Банк»
Задавайте вопросы, УФАС на связи «Амнистия» для нерадивых водителей
В связи с поступающими вопросами о применении некоторых положений Федерального Закона «О рекламе» заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
В Центральной России стартовала акция «Wink ТВ-онлайн» от «Ростелекома» для абонентов «Домашнего Интернета» и «Мобильной связи».
Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров представил коллективу Московской железной дороги нового начальника дороги Михаила Глазкова.
Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» приступили к осмотру электросетевого хозяйства Брянской области c высоты птичьего полета. С помощью беспилотных летательных аппаратов энергетики проинспектировали состояние ВЛ 10 кВ Погарского, Стародубского Севского, Дятьковского и Унечского РЭС общей протяженностью почти 100 км. Эти участки ЛЭП тянутся через лесной массив, часто заболоченную, труднопроходимую местность.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.