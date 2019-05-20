В Бежицком районе случилось ЧП

22 мая в переулке 1-й Крайний Бежицкого района случился пожар, на помощь выезжали спасатели 13-й части на двух автоцистернах.

Сведения о возгорании поступили в 06:03. За 10 минут огнеборцы прибыли к месту происшествия. Как оказалось, пламенем был охвачен частный гараж размером 6х8 по всей площади.

В тушении использовали два ручных ствола.

«В 06.31 пожар был локализовали, в 06.33 ликвидировали», - объяснили в пресс-службе МЧС области.

Пострадавших не было. Причина устанавливается.

Напомним, на пожаре в Бежице погиб мужчина.