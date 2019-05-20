На Московском проспекте в Брянске в аварии с иномарками ранена 6-месячная девочка

6-месячная девочка, пассажирка Audi 80, получила травмы во время ДТП с участием иномарки Mercedes-Benz 21 мая в Брянске на Московском проспекте.

Сама авария случилась в девять вечера. В отделе ГИБДД пояснили, 41-летний автомобилист, управляя Mercedes-Benz, ехал со стороны проспекта Московского с левым поворотом на переулок Полесский и не уступил дорогу Audi 80 под управлением 26-летнего водителя.

Произошло столкновение.

У 6-месячной пассажирки Audi 80 - закрытая черепно-мозговая травма, перелом теменной кости справа, ее госпитализировали.

Напомним, на Бежицкой 20 мая в аварии с авто Mercedes-Benz ранен годовалый ребенок.