На Флотской в Брянске после ДТП госпитализировали 26-летнюю девушку

21 мая в Брянске на Флотской случилась авария с участием автомобилей Chevrolet Cruze и Hyundai Solaris, пострадала 26-летняя девушка.

У потерпевшей ушиб мягкой ткани левой подбородочной области и лица; ее отпустили домой с назначением лечения.

Само ДТП произошло в 12:45. По предварительным данным, 71-летний автомобилист на Chevrolet Cruze ехал с улицы Литейной в сторону Ульянова. При совершении маневра «Разворот» столкнулся с Hyundai Solaris под управлением 36-летнего водителя.

Напомним, 6-месячная пассажирка Audi 80 получила повреждения во время ДТП с участием авто Mercedes-Benz 21 мая в Брянске на Московском проспекте.