В Фокинском районе произошло чрезвычайное происшествие

22 мая на улице Костромской Фокинского района случилось ЧП, местные жители на помощь вызвали спасателей сразу из трех частей.

Информация о большом пожаре дежурному поступила в 10:01. Через девять минут огнеборцы первой, третьей части и СПСЧ на четырех автоцистернах прибыли по адресу.

Как оказалось, горел частный дом размером 7х7 метров.

Пламя настолько бушевало, поэтому чтобы его потушить специалисты использовали пять ручных стволов.

В 10:22 огонь локализовали, за восемь минут ликвидировали.

Пострадавших не было. Причину выяснят эксперты.