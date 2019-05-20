В Севском районе к колонии приговорили 35-летнего контрабандиста

Суд Севского района приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы 35-летнего жителя Украины, который признан виновным в контрабанде и хранении наркотиков в крупном размере.

Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

По материалам расследования, 3 января 2019 года мужчина незаконно перевез через границу в косметичке порошок, который содержал в составе психотропное вещество - амфетамин и наркотик – каннабис в крупном размере.

После гражданин хранил все это в России, пока его не задержали сотрудники ФСБ Брянской области.