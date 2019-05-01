В Белых Берегах трое подростков на мопеде попали в ДТП

21 мая в поселке Белые Берега Фокинского района случилась авария с участием несовершеннолетних на скутере.

Как сообщили в одной из соцсетей, транспорт 12-летнему подростку дал нетрезвый родитель.

Мальчик посадил на мопед еще двух детей – 8 и 12 лет. Около вокзала он не удержал руль и на скорости упал в канаву.

«Все они отделались царапинами и ссадинами, чудом не получив тяжелых увечий», - сообщил анонимный автор.

Пользователей возмутил поступок нетрезвого отца.