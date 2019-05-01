На переулке Пилотов в Брянске случилось ЧП

22 мая в областном центре на переулке Пилотов произошло ЧП – огромная ветка рухнула прямо на остановку общественного транспорта.

Фото происшествия обсудили в соцсети очевидцы.

Как известно, в течение недели в городе коммунальщики спиливают тополя на улице Авиационной, чтобы расширить дорогу. Многим брянцам такая идея нравится, они говорят, мол, так и проезжая часть будет больше, и аварийные деревья не будут падать внезапно, как это случилось на остановке «переулок Пилотов». Огромная ветка запросто могла травмировать человека. К счастью, все обошлось ез пострадавших.