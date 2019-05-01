На улице Тельмана в Брянске 9-летнего ребенка сбил Mitsubishi
22 мая в областном центре на улице Тельмана случилось ДТП с участием Mitsubishi Outlander, пострадал 9-летний пешеход.
Врачи диагностировали у мальчика ушиб головы, его отпустили на амбулаторное лечение.
Сама авария произошла в 17:05. Как сообщили в отделе ГИБДД, 32-летний водитель Mitsubishi Outlander ехал от улицы Рылеева к Чернышевского и сбил 9-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Напомним, в Мглине во время ДТП пострадала 11-летняя велосипедистка.
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