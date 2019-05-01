В Брянске на Красноармейской совершено нападение

Брянские следователи завели уголовное дело на 26-летнего парня из Сельцо, который покушался на изнасилование.

Инцидент случился ночью 21 мая на улице Красноармейской в областном центре. Подозреваемый напал на даму, которая возвращалась домой после работы. Молодой человек пытался ее изнасиловать, но его спугнули случайные прохожие. Подозреваемый сперва скрылся с места преступления, однако вскоре был задержан.

Сейчас его собираются заключить под стражу.

Полиция проверяет причастность парня к еще одному аналогичному преступлению.

Ранее его привлекали к уголовной ответственности. Он отбывал наказание в исправительной колонии за грабеж. В сентябре прошлого года вышел на волю.