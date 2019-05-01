В Клинцовском районе сотрудники МЧС выезжали на ЧП

23 мая в селе Ольховка Клинцовского района случилось чрезвычайное происшествие, на место отправлялись спасатели 10-й части и МПК «1 Мая» на двух автоцистернах.

Сведения о пожаре дежурный получил в 13:34. Через десять минут сотрудники МЧС прибыли по адресу. Как оказалось, горел грузовик.

В тушении был задействован ручной ствол. Через минуту огонь локализовали, еще за пять ликвидировали.

«Пострадавших не было», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Причину выяснят эксперты.

Напомним, в Навле горел жилой дом.