В Навле произошел потоп

Навлю едва не смыло во время сильного ливня, который обрушился 22 мая в Брянской области.

В одной из соцсетей местные жители опубликовали фотографии, свидетельствующие о большом потопе, образовавшемся после дождя.

«Успел кто-то на лодке проплыть?» - прокомментировал автор.

На снимках видно, что в Навле вместо площади образовалось огромное озеро, по которому машины плывут, словно лодки.

Больше всего от стихии досталось тем людям, которые живут в домах переулка 3 Интернационала.