В Брянске гражданина Молдовы «погубил» электрошокер с фонарем

Володарский райсуд вынес наказание гражданину Молдовы, который пытался перевезти через таможенную границу гражданское оружие.

Мужчину задержали на территории Брянска в поезде «Москва-Кишинев». Во время проверки у него изъяли электрошокер с фонарем Police Flashlight. Как оказалось, он не внес его в декларацию.

Жителя Молодвы признали виновным в административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ. Оружие конфисковано.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.