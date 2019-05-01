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В Брянске гражданина Молдовы «погубил» электрошокер с фонарем

Опубликовано Сегодня, 16:09

Володарский райсуд вынес наказание гражданину Молдовы, который пытался перевезти через таможенную границу гражданское оружие.

Мужчину задержали на территории Брянска в поезде «Москва-Кишинев». Во время проверки у него изъяли электрошокер с фонарем Police Flashlight. Как оказалось, он не внес его в декларацию.

Жителя Молодвы признали виновным в административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ. Оружие конфисковано.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

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