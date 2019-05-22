В Бежице 78-летнего мужчину сбил неизвестный автомобилист

23 мая в Бежицком районе случился дорожный инцидент с участием неизвестного водителя на неустановленной машине, в итоге пострадал 78-летний пенсионер.

ДТП произошло в два часа дня на улице 3-го Интернационала. Как сообщили в отделе ГИБДД, автомобилист сбил пешехода в районе остановочного пункта «Почта» на тротуаре.

Полиция проводит проверку в связи с аварией.

У пострадавшего ушиб правого лучезапястного сустава; врачи его отпустили домой на амбулаторное лечение.