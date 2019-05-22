ДТП со снегоболотоходом в Высоком: пострадал водитель

23 мая в селе Высокое Унечского района на улице Волгодонской произошла авария с участием снегоболотохода Yamaha GRIZZLI 700Fi, ранен 33-летний водитель.

Инцидент случился в 17:30. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением транспорта и опрокинулся на дорогу.

От удара он получил ушиб темени и мозга; сейчас он в больнице.