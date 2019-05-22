В Почепе осудили виновника смертельной аварии

33-летний житель Почепского района проведет ближайшие три года и три месяца в колонии строгого режима, мужчину признали виновным в смертельном ДТП.

Кроме этого, его на три года лишили прав.

Приговор вступил в силу.

По материалам следствия, 19 февраля 2017 года в одиннадцать вечера нетрезвый мужчина управлял автомобилем, в котором находился пассажир. На дороге «Брянск-Новозыбков» он не справился с управлением и выскочил на встречку, где врезался в машину. От удара 28-летний парень, сидевший на переднем сиденье, скончался на месте.

Осужденный сочел наказание суровым и обжаловал приговор суда в апелляционной инстанции, где получил отказ в снижении тюремного срока.