В Почепе осудили виновника смертельной аварии
33-летний житель Почепского района проведет ближайшие три года и три месяца в колонии строгого режима, мужчину признали виновным в смертельном ДТП.
Кроме этого, его на три года лишили прав.
Приговор вступил в силу.
По материалам следствия, 19 февраля 2017 года в одиннадцать вечера нетрезвый мужчина управлял автомобилем, в котором находился пассажир. На дороге «Брянск-Новозыбков» он не справился с управлением и выскочил на встречку, где врезался в машину. От удара 28-летний парень, сидевший на переднем сиденье, скончался на месте.
Осужденный сочел наказание суровым и обжаловал приговор суда в апелляционной инстанции, где получил отказ в снижении тюремного срока.
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