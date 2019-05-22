Пообещав в качестве награды велосипед, брянец приобщил младшего знакомого к преступлению

Правоохранители завели уголовное дело на ранее судимого 19-летнего парня, которой подозревается в краже, а также вовлечении несовершеннолетнего к преступлению.

История случилась в Карачеве перед Днем Победы. Около дома по улице Советской неизвестные похитили два велосипеда стоимостью 25 тыс рублей. Хозяева оставили свой транспорт пристегнутым специальным устройством к забору.

Полиция провела расследование и установила, что кражу могли совершить ранее судимый 19-летний парень и его 17-летний знакомый. Как оказалось, первый уговорил второго на преступление и пообещал ему за это один из украденных велосипедов.

Задержанным грозит срок.