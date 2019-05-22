В Брянске задержаны двое молодых людей с подозрительными свертками

Брянская полиция возбудила уголовное дело в отношении двоих жителей сопредельных государств, молодых людей 26 и 24-х лет, которые подозреваются в незаконном сбыте наркотиков.

Во время обыска у парней изъяли два десятка свертков с синтетическим наркотиком. По словам задержанных, еще 15 они успели разместить в «закладки».

Подозреваемым грозит от 8 до 15 лет со штрафом до полумиллиона рублей.