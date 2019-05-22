На Набережной в Брянске 10-летний ребенок получил серьезную травму

24 мая в соцсетях появилась информация о том, что в Советском районе неделю назад произошел несчастный случай с 10-летним ребенком.

История случилась на Набережной в парке. Мальчик катался на лошади и упал.

«Просьба откликнуться очевидцев несчастного случая в парке на Набережной за понтонником. В субботу 18 мая в 15:30 мальчик 10 лет упал с лошади и сломал позвоночник», - сообщил автор поста под ником Rustam Рогач.