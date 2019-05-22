В Брянске на остановке «Курган Бессмертия» произошло страшное ДТП

24 мая в областном центре на улице Дуки недалеко от остановки общественного транспорта «Курган Бессмертия» случилась авария с участием иномарок Lexus, Nissan, а также маршрутки.

ДТП произошло около трех часов дня. От удара у общественного транспорта повреждена передняя часть. У одной из иномарок пострадал бок.

На дороге разлиты технические жидкости.

Были ли в происшествии пострадавшие, неизвестно.

Официальных данных из ГИБДД не было.