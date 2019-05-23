В Советском районе Брянска иномарка перевернулась на крышу

25 мая в Советском районе Брянска случилась авария с участием иномарки, об этом сообщили очевидцы.

Инцидент произошел рано утром на горке в 05:30. Белая легковушка опрокинулась на крышу. Там ехали две девушки и два парня.

Были ли в ДТП пострадавшие, неизвестно.

Официальных данных об аварии не поступало.

Напомним, на улице Дуки в Брянске произошло страшное ДТП.