В Советском районе во время пожара в 9-этажке эвакуировали жильцов

25 мая на улице Костычева в Советском районе произошел пожар в девятиэтажном жилом доме, на место выезжали сотрудники МЧС первой части.

Информацию о происшествии спасатели получили в 20.00. Через четыре минуты они прибыли по адресу. Как оказалось, очаг горения находился в квартире на седьмом этаже.

На помощь дополнительно вызвали огнеборцев второй, восьмой частей, а также СПСЧ.

В гашении задействовали звенья газодымозащитной службы, а также ручной ствол. Жильцов эвакуировали на улицу.

Через 11 минут пламя погасили, в 20:21 пожар ликвидировали.

Пострадавших не было. Причину выясняют эксперты.

26 мая в соцсети опубликовали фотографии последствий пожара на Костычева. По словам местных жителей, сейчас в доме №41/1 пытаются навести порядок. Электричества в здании нет.



