На Грибоедова в Брянске произошло ЧП

26 мая в областном центре на улице Грибоедова во время сильного ветра упало дерево, об этом сообщили в соцсети.

Речь идет о дереве, расположенном около дома №3. Фото опубликовала жительница Брянска Светлана Бодрова. По ее словам, происшествие случилось в пять утра.

«Это перед моим окном произошло, и я проснулась от этого падения дерева», - поделилась Светлана.

Чуть позже, около десяти утра, еще одно происшествие случилось в Бежицком районе на улице 22 КПСС, около дома №17. Дерево, как сообщили местные жители, едва не вырвало с корнем.

Фото опубликовал Евгений Чертовских.