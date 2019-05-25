В брянском садовом обществе «Лесная поляна» произошло возгорание

26 мая в Брянском районе случился пожар в садовом обществе «Лесная поляна» на 18-й линии, на место выезжали спасатели шестой и 33-й частей на двух автоцистернах.

Информация о возгорании поступила в 19:22. Через семь минут огнеборцы прибыли по адресу. Как оказалось, горела частная баня размером 5х6 метров.

Кроме этого, дополнительно вызвали сотрудников МЧС 12-й части. В тушении использовали два ручных ствола.

В 19:45 пламя локализовали, через 15 минут ликвидировали.

Причину выяснят эксперты.

Напомним, на Костычева горела 9-этажка.