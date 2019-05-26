Брянец, погубивший в ДТП парня и девушку, предстанет перед судом

Фокинский райсуд рассмотрит уголовное дело 22-летнего местного жителя, который подозревается в смертельной аварии.

Уголовное дело возбудили по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц». Задержанному «светит» до семи лет.

Сам инцидент произошел вечером 5 ноября 2018 год в районе дома №48 по улице Менжинского. Парень управлял иномаркой Mitsubishi Lancer и, превысив скорость, врезался в Mitsubishi Carisma, после влетел в дерево.

От удара 24-летний и 23-летняя пассажиры автомобиля Mitsubishi Lancer скончались на месте ДТП; 23-летний пассажир Mitsubishi Lancer получил тяжелые травмы.