Пропала жительница Брянска Оксана Митрикова

Брянские волонтеры ищут 36-летнюю местную жительницу Оксану Митрикову, которая пропала 23 мая.

Известно, что она выехала с автовокзала областного центра, с тех пор от нее нет вестей.

Есть версия, что женщина может находиться либо в Брянской, либо Калужской областях.

Приметы: рост 165 см, плотного телосложения, каштановые волосы, серые глаза.

Была одета в розовую ветровку, салатовую футболку, на ногах – черные туфли. С собой взяла коричневую дамскую сумку.

Нуждается в медпомощи.

«Любую информацию о пропавшей можно сообщать по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112», - сообщили добровольцы ПСО «Лиза Алерт».