82-летняя жительница Бежицы «спасла из беды» родственника за 100 тыс рублей

Уголовное дело 35-летней жительницы Вязьмы рассмотрит по существу суд, женщину обвиняют в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере.

24 мая в поселке Хиславичи на улице Запольной случилось возгорание, на место выезжали спасатели 49-й части.

24 мая в областном центре на перекрестке Твардовского и Тенишевой случилась авария с участием трамвая и иномарки Mersedes.

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Ранее судимый 29-летний житель Смоленска решил снова вспомнить любимое «ремесло» и совершил преступление в подъезде жилого дома, пострадала дама.

26 мая в областном центре на улице Кутузова случилась авария с участием мотоцикла Suzuki, пострадал водитель.

Женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что ее родственника задержали за преступление, однако ситуацию можно решить за 100 тыс рублей. Пожилая пенсионерка сразу перевела на счет незнакомца указанную сумму. Через время она позвонила родственнику, тот сказал, что с ним ничего подобного не происходило.

В течение прошедшей недели 14 жителей Брянска и области стали жертвами мошенников, лишившись 680 тыс 900 рублей, среди потерпевших оказалась и 82-летняя пенсионерка из Бежицкого района.

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