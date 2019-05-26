82-летняя жительница Бежицы «спасла из беды» родственника за 100 тыс рублей
В течение прошедшей недели 14 жителей Брянска и области стали жертвами мошенников, лишившись 680 тыс 900 рублей, среди потерпевших оказалась и 82-летняя пенсионерка из Бежицкого района.
Женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что ее родственника задержали за преступление, однако ситуацию можно решить за 100 тыс рублей. Пожилая пенсионерка сразу перевела на счет незнакомца указанную сумму. Через время она позвонила родственнику, тот сказал, что с ним ничего подобного не происходило.
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