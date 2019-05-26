На улице Романа Брянского загорелась высотка

27 мая в Советском районе на улице Романа Брянского произошло возгорание в многоэтажном доме, на помощь выезжали спасатели первой части на двух автоцистернах.

Сведения о пожаре дежурному поступили в 15.00. Через девять минут сотрудники МЧС прибыли по адресу. К тому времени балкон на третьем этаже охватило пламя.

В тушении использовали ручной ствол.

В 15.14 пожар локализовали, в 15.19 ликвидировали. Пострадавших не было.

Причину выяснят специалисты.