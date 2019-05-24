На Ольховской в Брянске Toyota приземлилась в овраге: есть раненые

Двое пассажиров иномарки Toyota Corolla, 47-летний мужчина и 44-летняя женщина, получили травмы после ДТП с27 мая на улице Ольховской в Брянске.

Сам инцидент случился в 00:33. По предварительным данным, 48-летний водитель Toyota Corolla ехал по переулку Загородному со стороны переулка Ольховского на Щербакова и, не справившись с управлением, слетел кювет.

У 47-летнего пассажира закрытый перелом плечевой кости справа; он госпитализирован. 44-летняя пассажирка получила ушибы шейного отдела позвоночника, ушиб и ссадины мягких тканей лица; ее отпустили на амбулаторное лечение.

Напомним, иномарка перевернулась на крышу в Советском районе.