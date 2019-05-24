В Брянске хозяйка фермы прокрутила махинацию с имуществом
48-летняя глава крестьянско-фермерского хозяйства ответит в суде за махинации с имуществом.
Расследование уголовного дела по ч.1 ст.195 УК РФ «Отчуждение имущества должника, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб» завершено.
История продолжалась с июня 2016 года по июль 2017-го. По материалам расследования, женщина без согласия арбитражного управляющего совершила несколько сделок по отчуждению имущества крестьянско-фермерского хозяйства на 20 млн рублей с лишним. В итоге она нарушила запрет, который был установлен арбитражным судом в рамках процедуры наблюдения.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Разграничение рекламы и объявлений
В адрес Брянского УФАС России часто поступают вопросы по поводу различия понятий реклама и информации, размещенной на сайте бесплатных объявлений. На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова разъяснила, в чем отличие этих понятий, и к какой информации распространяются положения Федерального закона «О рекламе».
С 1 июня 2019 года отменена плата за междугородные телефонные звонки с таксофонов универсальной услуги связи (УУС). Таким образом, с этой даты с таксофонов можно бесплатно позвонить на любые номера фиксированной телефонной сети в стране, поскольку ранее компания уже обнулила стоимость местных и внутризоновых телефонных соединений.
Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров представил коллективу Московской железной дороги нового начальника дороги Михаила Глазкова.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» ведет планомерную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Одной из наиболее действенных мер на этом направлении является претензионно-исковая деятельность.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.